Resulayn'da gıda yardımı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da gıda yardımı devam ediyor - Son Dakika

Resulayn'da gıda yardımı devam ediyor

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde gıda yardımı ve sağlık taramalarının devam ettiğini açıkladı.

Resulayn'da gıda yardımı devam ediyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde gıda yardımı ve sağlık taramalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Resulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, 'Türk devletinden Allah razı olsun, her şey yolunda' diyerek, teşekkür ediyor" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Yardımlardan görüntü

-Bölge halkı ile röportaj

Haber: ANKARA,


Resulayn, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:05 Kaynak: DHA
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