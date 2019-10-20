Son Dakika Haberleri: Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu

Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.

Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye- Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.


Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn'daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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