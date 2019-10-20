Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye- Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn'daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi. - RASULAYN
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