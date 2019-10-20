- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu

RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye- Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn'daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi.