- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu
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- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulunduRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu
RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye- Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn'daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi.
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