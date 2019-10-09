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- Resulayn'da hareketlilik

50 dakika önce

- Resulayn'da terör mevzileri vuruluyorRASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.

- Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor

RASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusu için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve çevresinde patlamalar yaşanırken terör örgütüne ait mevziler de vuruluyor. Terör örgütü YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda 4 patlama meydana geldi. Bölgede hareketlilik sürüyor.

- Resulayn'da hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:45 Kaynak: İHA
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