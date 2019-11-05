Resulayn'da hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin zulmünden kurtarılan Resulayn halkına yaşamın normale döndürülmesi faaliyetleri kapsamında yardımların devam ettiğini açıkladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA