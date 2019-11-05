Resulayn'da hayat normale dönüyor
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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Resulayn halkına yaşamın normale döndürülmesi faaliyetleri kapsamında yardımların devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:11 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin zulmünden kurtarılan Resulayn halkına yaşamın normale döndürülmesi faaliyetleri kapsamında yardımların devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle" ifadeleri kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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