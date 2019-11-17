Son Dakika Haberleri: Resulayn'da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı
Son Dakika Güncel Resulayn'da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Resulayn'da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı

6 saat önce

Resulayn Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde Türk ve Arap hekimler bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Resulayn Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde Türk ve Arap hekimler bugün itibarıyla hasta kabulüne başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile TSK ve Suriye Milli Ordusu kontrolüne geçen Resulayn'da hayat normale dönüyor. 7 Kasım tarihinden itibaren Resulayn Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlanırken, bugün de kadın doğum polikliniğinde Türk ve Arap hekimler hasta kabulüne başladı. Hastanede incelemeleri sonrası bir açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, hastanenin kadın doğum polikliniğinin bugün itibarıyla hizmete başladığını ve yakın zamanda acil bölümün de hizmet vereceğini söyledi. Akkuş, hastanenin 200 yataklı olacağını ifade etti.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)

Resulayn'da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı

Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melisa Şenolsun, derin sırt ve bacak dekolteli elbisesiyle tepki çekti
Motosikletin çarptığı, üzerinden otomobil geçen kadın öldü S-400 ilkbaharda askeri kullanıma hazır hale gelecek Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 19:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resulayn'da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]