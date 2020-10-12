Resulayn'da öğrenciler okullara zırhlı araçlarla taşınıyor - Son Dakika

BARIŞ Pınarı Harekatı ile bir yıl önce terör örgütünün işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad ve Resulayn'da, 409 okul onarılarak yeniden eğitime açıldı. Türkiye ile eş zamanlı olarak eğitimin başladığı Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn kırsalındaki öğrenciler ise eğitim gördükleri okullara askerlerin güvenlik önlemleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlarla taşınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen yıl 9 Ekim'de, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyelilerin geri dönüşünü desteklemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından kısa süre içerisinde Resulayn ve Tel Abyad, terör örgütü işgalinden kurtarıldı. Harekat ile Resulayn ile Tel Abayd arasındaki 120 kilometrelik hat, teröristlerden temizlendi ve binlerce Suriyeli zorunlu olarak terk ettikleri topraklarına geri döndü.