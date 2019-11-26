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Resulayn'da patlama yaralılar var

6 saat önce

Resulayn'da patlama yaralılar varŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi.

Resulayn'da patlama yaralılar var

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylanpınar'daki sınır kapısı önüne gelen ambulanslar ise sınıra getirilen yaralıları ilçedeki hastaneye götürdü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şafak SAĞ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

Resulayn'da patlama yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
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