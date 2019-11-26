Resulayn'da patlama yaralılar var -2
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ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylanpınar'daki sınır kapısı önüne gelen ambulanslar ise sınıra getirilen yaralıları ilçedeki hastaneye götürdü.
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