Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.


Ceylanpınar, Resulayn, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:11 Kaynak: DHA
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