Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralıAli LEYLAK- Şafak SAĞ / ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Resulayn'da pazar yerinde patlama 3 ölü, 5 yaralı Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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