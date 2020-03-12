Resulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Resulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Resulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi, System.String[]

Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Buluş'un Barbaros Mahallesi'ndeki babaevine giden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine ve ailenin ikamet ettiği sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşı Hacı Meryem İçcan Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kırıkhan, Resulayn, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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