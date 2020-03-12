Resulayn'da şehit olan uzman onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da şehit olan uzman onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Resulayn'da şehit olan uzman onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Resulayn'da şehit olan uzman onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi, System.String[]

Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Buluş'un Barbaros Mahallesi'ndeki babaevine giden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Şehidin babaevine ve ailenin ikamet ettiği sokağa Türk bayrakları asıldı.

Hacı Meryem İçcan Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi toprağa verilecek.

Kırıkhan, Resulayn, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin acılı annesi konuştu: Çocukken 'Şehit olacağım' derdi
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Son Dakika Haberleri
02:46 ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu
02:42 Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
02:34 ABD'de casuslukla suçlanan eski asker Manning'e bir kez daha beraat
02:26 New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından...
02:25 Kırşehir'de yazıhanelerde tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:52:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Resulayn'da şehit olan uzman onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]