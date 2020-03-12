Resulayn'da şehit olan uzman onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.
Buluş'un Barbaros Mahallesi'ndeki babaevine giden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.
Şehidin babaevine ve ailenin ikamet ettiği sokağa Türk bayrakları asıldı.
Hacı Meryem İçcan Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi toprağa verilecek.