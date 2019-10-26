Son Dakika Haberleri: Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyor
Son Dakika Güncel Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyor

Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyor

18 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'daki Ortodoks Kiliseli'nin güvenliğini Suriye Milli Ordusu (SMO) sağlıyor.

Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Resulayn'daki Ortodoks Kiliseli'nin güvenliğini Suriye Milli Ordusu (SMO) sağlıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'da ibadet yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) kiliseyi koruma ve temizleme çabalarını sürdürüyor. Kilise yetkilisiyle görüşen SMO askeri, bölgedeki tüm ibadet mekanlarının tümünün korunacağını belirterek "Bizim için bütün siviller eşit, farklı din, dil ve ırk sahibi olabilirler" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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