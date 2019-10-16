Son Dakika Haberleri: Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor

Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'daki terör örgütlerine ait hedefleri vuruyor.

Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'daki terör örgütlerine ait hedefleri vuruyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu tarafından Rasulayn'daki PKK/ YPG hedefleri vuruluyor. Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alınıyor. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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