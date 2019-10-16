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- Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor

49 dakika önce

- Resulayn'da terör hedefleri vuruluyorRASULAYN - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'daki terör örgütlerine ait hedefleri vuruyor.

- Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor

RASULAYN - Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'daki terör örgütlerine ait hedefleri vuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu tarafından Rasulayn'daki PKK/ YPG hedefleri vuruluyor. Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alınıyor.

- Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:33 Kaynak: İHA
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