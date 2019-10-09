Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusu için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve çevresinde patlamalar yaşanırken terör örgütüne ait mevziler de vuruluyor. Terör örgütü YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda 4 patlama meydana geldi. - RASULAYN