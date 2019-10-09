Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusu için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve çevresinde patlamalar yaşanırken terör örgütüne ait mevziler de vuruluyor. Terör örgütü YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda 4 patlama meydana geldi. - RASULAYN
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