Son Dakika Haberleri: Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor
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Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor

38 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusu için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve çevresinde patlamalar yaşanırken terör örgütüne ait mevziler de vuruluyor. Terör örgütü YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda 4 patlama meydana geldi.

(İHA)

Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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