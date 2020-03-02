Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı - Son Dakika

Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile güven ortamının tesis edildiği Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller bir bir kapatıldı.

Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile güven ortamının tesis edildiği Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller bir bir kapatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamına kavuşan Tel Abyad ve Resulayn ilçesinde hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar hızla sürüyor.

Bu kapsamda, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Tel Abyad ve Resulayn'da faaliyet yürüten ekipler, terör örgütleri tarafından kazılan çok sayıda tünel tespit etti.

Resulayn'daki birçoğu kamu kuruluşlarına ait binalarda kazılan tüneller beton dökülerek kapatıldı.

Terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen riskli binalarda da yıkım işlemleri başlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın
Son Dakika: James Jeffrey ve Kelly Craft Suriye için Türkiye'ye geldi Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 03:11:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Resulayn'da terör örgütü mensuplarınca kazılan tüneller kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]