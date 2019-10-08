Son Dakika Haberleri: Resulayn'da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor
Son Dakika Güncel Resulayn'da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor

Resulayn'da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor

2 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler iş makinesi yardımıyla kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor.

Resulayn'da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler iş makinesi yardımıyla kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi Resulayn'da PKK/PYD'li teröristler iş makineleri ile kazdıkları tünellere beton mikseri ile beton dökerek güçlendirdi. Teröristler, tünellerin yerinin belirlenmemesi için ise çıkarılan fazla toprağı hafriyat kamyonları ile başka bölgelere götürdü. Teröristlerin dikkat çekmemek için sivil kıyafetlerle çalışma yaptığı gözlemlendi.


Ceylanpınar, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'dan Mehmetçiğe moral fotoğrafı
Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Amerika'dan sonra İngiltere de Suriye'den geri çekilecek Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:34:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resulayn'da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]