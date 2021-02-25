Resulayn'da teröristlerden hain plan - Son Dakika

Suriyeli sivilleri haince katleden PKK/ YPG terör örgütü, Resulayn'da sivil bir vatandaşın aracına gizlice bomba yerleştirip kalabalık bölgeye gittiğinde patlattı. Patlamada araçtaki biri kadın 2 kişi ile pazardaki bir sivil hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG terör örgütü hain bir planla sivilleri katletti. İddiaya göre kırsal bölgelerde yaşayan sivillerin aracına gizlice el yapımı patlayıcı yerleştiren teröristler, takip ettikleri aracı kalabalık bölgede uzaktan kumanda ile patlattı. Tavuk pazarı bölgesinde yaşanan patlamada araçtaki biri kadın 2 kişi ile pazardaki bir Suriyeli hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.

Valilikten patlamayla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği yaşanan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "25.02.2021 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Barış Pınarı Bölgesinde yer alan Resulayn ilçesinde seyir halinde olan, el yapımı patlayıcı yüklü bir aracın, PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce patlatılması sonucu, araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan biri kadın 2 kişi olmak üzere toplam 3 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmiş, dokuz 9 Suriye vatandaşı ise yaralanmıştır. Yaralılar Resulayn Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır" denildi. - TEL ABYAD