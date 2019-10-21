Son Dakika Haberleri: Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi

Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi

35 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, havadan görüntülendi.

Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, havadan görüntülendi. Kent merkezinin büyük bölümünde teröristlerin, kaçış koridorları oluşturduğu, SİHA ve İHA'lara karşı caddeleri sac plakalarla örttükleri görüldü.

Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 22.00'de sona eriyor. Harekatın önemli noktalarından Resulayn kent merkezi, havadan görüntülendi. Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerini sac plakalarla örttükleri görüldü. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lara karşı oluşturduğu ortaya çıktı. Resulayn'ın birçok yerinde tüneller de kazan teröristlerin, kentin büyük bölümünü kapladıkları sac ve brandalar ilk kez görüntülendi.


Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Fırat, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 17:49:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]