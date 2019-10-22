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- Resulayn'da Teröristlerin Tünel Ağı Bulundu

33 dakika önce

- Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulunduRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir tünel ağı bulundu.

- Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/ PKK'ya ait bir tünel ağı bulundu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPG/PKK'ya ait yeni bir tünel ağı bulduğunu açıkladı.

SMO daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve çevresindeki bölgelerde PYD/PKK örgütlerine ait çok sayıda tünel bulmuştu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti.

- Resulayn'da Teröristlerin Tünel Ağı Bulundu

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:58 Kaynak: İHA
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Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu
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