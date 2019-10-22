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Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu

Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu

2 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir tünel ağı bulundu.

Resulayn'da teröristlerin tünel ağı bulundu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kent merkezinde kontrolün ele geçirildiği Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü YPG/ PKK'ya ait bir tünel ağı bulundu.


Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir tünel ağı bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Resulayn'da YPG/PKK'ya ait yeni bir tünel ağı bulduğunu açıkladı.


SMO daha önce de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve çevresindeki bölgelerde PYD/PKK örgütlerine ait çok sayıda tünel bulmuştu. Tünellerin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtilmişti. - RESULAYN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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