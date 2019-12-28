Resulayn'da ticari hayat canlanıyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terörün izleri silindikçe ticari hayatın da canlandığını duyurdu.

Resulayn 'da ticari hayat canlanıyor

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bakan Pakdemirli: Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak

Son dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız