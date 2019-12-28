Resulayn'da ticari hayat canlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Resulayn'da ticari hayat canlanıyor - Son Dakika

Resulayn'da ticari hayat canlanıyor

6 saat önce

Resulayn'da ticari hayat canlanıyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terörün izleri silindikçe ticari hayatın da canlandığını duyurdu.

Resulayn'da ticari hayat canlanıyor, System.String[]

Resulayn'da ticari hayat canlanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terörün izleri silindikçe ticari hayatın da canlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına yer verildi. Açıklamada, "Resulayn'da dükkanlarını açan yöre esnafı, hem ticari hayatı canlandırıyor hem de halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor. Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor" denildi.

ANKARA,


Resulayn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak
Son dakika: Bakan Selçuk: Asgari ücret için gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız Oyuncu Yasemin Sakallığlu'nun milli araba videosu izleyicileri kahkahaya boğdu İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız

Son Dakika Haberleri
19:56 Mesan otomobil sektörüne girdi, hedefe yerli otoyu koydu - Son Dakika
19:56 Gazeteci Murat İde'ye saldırı - Son Dakika
19:55 AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci başladı - Son Dakika
19:53 Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika
19:53 İnegöl'e Değer Katanlar Vefa Gecesinde Buluştu - Son Dakika
19:17 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:59:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Resulayn'da ticari hayat canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]