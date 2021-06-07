Resulayn'da 305 çocuk sünnet edildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Resulayn'da düzenlenen toplu sünnet etkinliğiyle 305 çocuk sünnet edildi, ailelerin yüzü güldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından huzur ortamının sağlandığı Resulayn'da toplu sünnet etkinliği düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde hizmet veren Sağlık Koordinatörlüğü, hafta sonu 305 çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet öncesi palyaço gösterileriyle gönüllerince eğlenen çocukların yanı sıra aileler de çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Uzman doktorlar tarafından sünnetleri gerçekleştirilen çocuklara etkinlik sonrası oyuncak ve kıyafet hediye edildi. - ŞANLIURFA