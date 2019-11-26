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Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
6 saat önce
Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı" denildi.
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