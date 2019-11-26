Son Dakika Haberleri: Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
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Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

6 saat önce

Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.

Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı" denildi.

Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:22 Kaynak: DHA
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