Resulayn'da ypg'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, smo tarafından temizlendi
1 saat önce
Resulayn'da YPG'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, SMO tarafından temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:50 Kaynak: DHA
Resulayn'da YPG'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, SMO tarafından temizlendi
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