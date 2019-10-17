Son Dakika Haberleri: Resulayn'da ypg'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, smo tarafından temizlendi
Son Dakika Güncel Resulayn'da ypg'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, smo tarafından temizlendi

Resulayn'da ypg'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, smo tarafından temizlendi

1 saat önce

Resulayn'da YPG'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, SMO tarafından temizlendi.

Resulayn'da YPG'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, SMO tarafından temizlendi

Resulayn'da ypg'li teröristler tarafından mevzi olarak kullanılan bina, smo tarafından temizlendi

Resulayn, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:50 Kaynak: DHA
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