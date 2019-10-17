Son Dakika Haberleri: Resulayn'da ypg'li teröristlerden kurtarılan sivillere, smo askerleri böyle yardım etti
Son Dakika Güncel Resulayn'da ypg'li teröristlerden kurtarılan sivillere, smo askerleri böyle yardım etti

Resulayn'da ypg'li teröristlerden kurtarılan sivillere, smo askerleri böyle yardım etti

41 dakika önce

Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti.

Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti

Resulayn'da ypg'li teröristlerden kurtarılan sivillere, smo askerleri böyle yardım etti

Resulayn, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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