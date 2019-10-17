Resulayn'da ypg'li teröristlerden kurtarılan sivillere, smo askerleri böyle yardım etti
41 dakika önce
Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti
Rusya'dan Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu Suriye'de YPG'ye ait Hummer zırhlısı ele geçirildi