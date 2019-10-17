Son Dakika Haberleri: Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti
Son Dakika Güncel Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti

Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti

1 saat önce

Resulayn'da ön cephede savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yayınladıkları görüntüyle dua istedi.

Resulayn'da YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere, SMO askerleri böyle yardım etti, System.String[]

Resulayn'da ön cephede savaşan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yayınladıkları görüntüyle dua istedi. Ayrıca, YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere yardım ettikleri görüldü.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde. Resulayn'da süren çatışmalarda, SMO askerleri, yayınladıkları görüntülerde ön cephede savaştıklarını belirterek tekbir getirdi ve dua istedi. Diğer bir görüntüde ise askerlerin, YPG'li teröristlerden kurtarılan sivillere yardımcı oldukları görüldü. Görüntüde, askerlerin yaşlı bir adamı sakinleştirmeye çalıştıkları ve ona su verdikleri görülürken; askerlerin 'Endişelenme amca. Hepimiz senin çocuklarınız. Su iç ve sakinleş' dedikleri duyuldu.

Öte yandan, SMO Liva Şükür el Şemal Tümeni İkinci Taburu'ndan bir askerin, YPG'ye ait olan bir binanın ele geçirildiğini belirttiği görüntüler de paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ön cephede savaşan SMO askerlerinin görüntüleri

-Sivillerle kucaklaşan SMO askerleri

-Yaşlı bir adama su verilmesi ve onunla konuşan askerler

-YPG'ye ait bir binanın önündeki askerin görüntüsü


Suriye Milli Ordusu, Resulayn, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:55 Kaynak: DHA
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