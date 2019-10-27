Son Dakika Haberleri: Resulayn'da YPG/PKK'nın saldırdığı cami görüntülendi
Son Dakika Güncel Resulayn'da YPG/PKK'nın saldırdığı cami görüntülendi

Resulayn'da YPG/PKK'nın saldırdığı cami görüntülendi

56 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Resulayn'da saldırdığı bir camideki hasar kameralara yansıdı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Resulayn'da saldırdığı bir camideki hasar kameralara yansıdı.

Resulayn'da geçtiğimiz hafta terör örgütü YPG/PKK'nın saldırdığı bir camideki hasar görüntülendi. Cami imamı yaptığı açıklamada, "Burada namaz kılıyorduk. Terör örgütü saldırısı yüzünden hiçbir şey kalmadı. Caminin tüm eşyaları mahvoldu. Buna rağmen ezan okumaya devam ediyoruz ve cami bu halde olsa da namazımızı burada kılıyoruz" dedi.

Çekilen görüntülerde caminin çatısının bir kısmının yıkıldığı görülüyor. Camide hasar nedeniyle su ve elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

(Muhamed El Mustafa/İHA)

Resulayn'da YPG/PKK'nın saldırdığı cami görüntülendi

Resulayn, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 askerimiz şehit, 5 askerimiz yaralı
Norveç'te bebekli arabaya saldıran PKK yandaşları gözaltına alındı Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 18:31:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resulayn'da YPG/PKK'nın saldırdığı cami görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]