Son Dakika Haberleri: Resulayn'daki abd üssü boşaltıldı
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Resulayn'daki abd üssü boşaltıldı

26 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.

Resulayn'daki abd üssü boşaltıldı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.
Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi.  ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Ceylanpınar, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
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