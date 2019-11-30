Son Dakika Haberleri: Resulayn'daki elektrik ihtiyacının giderilmesi terör örgütünce engelleniyor
Son Dakika Güncel Resulayn'daki elektrik ihtiyacının giderilmesi terör örgütünce engelleniyor - Son Dakika

Resulayn'daki elektrik ihtiyacının giderilmesi terör örgütünce engelleniyor

6 saat önce

Resulayn'daki elektrik ihtiyacının, Haseke'deki trafodan giderilmesinin, terör örgütü YPG/PKK tarafından engellendiği bildirildi.

Resulayn'daki elektrik ihtiyacının giderilmesi terör örgütünce engelleniyor, System.String[]

Resulayn'daki elektrik ihtiyacının, Haseke'deki trafodan giderilmesinin, terör örgütü YPG/ PKK tarafından engellendiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Haseke'deki trafo marifetiyle giderilebilecek Resulayn'ın elektrik ihtiyacı kasıtlı olarak karşılanmadı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk ederken Resulayn'da bulunan Allouk Su İstasyonunu tahrip etmesi nedeniyle Haseke ve Tel Tamir'de yaşayan yaklaşık 450 bin Suriyeli susuz kaldı. Ancak Türkiye'nin girişimleriyle istasyondaki kuyular çalışır duruma getirildi ve Haseke ile Tel Tamir'in su ihtiyacı on gündür tam kapasiteyle karşılanmaya başlandı. Buna karşılık, Resulayn bölgesinde yaşayan halkın elektrik ihtiyacının Haseke'de bulunan trafo marifetiyle giderilmesine yönelik adımlar kasıtlı olarak atılmadı.

Yerel meclis yetkilileri, bu durumun, terör örgütü YPG/PKK'nın, Haseke'de etkisinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Yetkililer, terör örgütüne destek veren ülkelerin örgütün gerçek yüzünü göremediklerini ya da görmek istemediklerini, her fırsatta başkalarına insan hakları dersi verme çabasındaki bu ülkelerin YPG/PKK'lı teröristlere desteğini çekmeleri gerektiğini kaydetti.

Resulayn, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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