Resulayn'daki patlamada yaralananlar Şanlıurfa'ya getiriliyor - Son Dakika

Resulayn'daki patlamada yaralananlar Şanlıurfa'ya getiriliyor

ŞANLIURFA - Sabah saatlerinde Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/ YPG terör örgütü tarafından bir pazar yerine yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının patlatılması sonucu yaralanan siviller ambulanslarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getiriliyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentindeki bir Pazar yerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. PKK/YPG'li teröristlerin El Yapımı Patlayıcı kullanarak düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybederken 19 sivil ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine getiriliyor. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olanlar, Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk ediliyor.