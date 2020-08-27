Resulayn'daki patlamada yaralı sayısı 6 'ya yükseldi - Son Dakika

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybederken, yaralı sayısı 6'ya yükseldi.
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn kentinde yer alan Berid kavşağında bomba yüklü motosiklet patladı. Saatler önce gerçekleşen patlamanın ardından yaralı sayısı arttı. Patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaralı sayısının ise 6'ya yükseldiği aktarıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:42 - Kaynak: İHA
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