Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu - Son Dakika

Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu

6 saat önce

Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker ve 3 yerel güvenlik personelinin şehit olduğu öğrenildi.

Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu, System.String[]

Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker ve 3 yerel güvenlik personelinin şehit olduğu öğrenildi.


Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir Jandarma Uzman Onbaşı ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan 7'si sivil, 10 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Öte yandan yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. - RESULAYN

Resulayn, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
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