Resulayn'daki saldırıda yaralanan SMO askerleri Ceylanpınar'a getirildi - Son Dakika

Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Tel Halaf Kasabası girişindeki kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 3 SMO askeri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, PKK/ YPG terör örgütü, Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Tel Halaf Kasabası girişinde yer alan Suriye Milli Orduya (SMO) ait kontrol noktasına bombalı araçla saldırı düzenledi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 SMO askeri hayatını kaybederken, 3 SMO askeri ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - RESULAYN