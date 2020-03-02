Resulayn'daki terör tünelleri kapatıldı - Son Dakika

Resulayn'daki terör tünelleri kapatıldı
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG tarafından kazılan tüneller tespit edilerek kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:51 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü PKK/ YPG tarafından kazılan tüneller tespit edilerek kapatıldı.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Telabyad ve Resulayn'da faaliyet gösteren ekipler, terör örgütleri tarafından kazılmış tünelleri tespit ederek kapattı. Resulayn ilçesinde birçoğu kamu kuruluşlarına ait binalarda kazılmış bulunan tüneller beton dökülerek kapatılırken, terör örgütü tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen riskli binalarda da yıkım işlemleri başlatıldı. - RESULAYN
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