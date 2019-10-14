- Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları

RESULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat 'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!