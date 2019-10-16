Resulayn'dan dumanlar yükseliyor
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Resulayn'dan dumanlar yükseliyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:48 Kaynak: İHA
Resulayn'dan dumanlar yükseliyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü ve gece sesliğin hakim olduğu Resulayn'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı. Özellikle meskun mahalde yürütülen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları ve obüs ve ÇNRA ile PKK/YPG hedefleri vuruluyor.
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