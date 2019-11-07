Son Dakika Haberleri: Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Son Dakika Güncel Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde onarılan devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

Resulayn Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde onarılan devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.


PKK/ YPG terör örgütünün birçok yerine bomba tuzakladığı Resulayn Devlet Hastanesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından güvenli hale getirildikten sonra hasta kabulüne başlandı. Daha önce mobil sağlık tırlarında verilen hizmet hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından onarılmasıyla içeride verilmeye başlandı. Hastanede acil, çocuk, kadın doğum, dahiliye ve genel cerrahi bölümlerinde hizmet veriliyor. Hastanede incelemelerde buluna Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, terörden arındırılan Resulayn'ın güvenli hale geldiğini onarımı yapılan hastanede hastaların tedavi edilmeye başlandığını söyledi.


Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ise terör örgütünün hastaneye çok zarar verdiğini, başta hasta yatakları olmak üzere birçok yere bomba tuzakladığını aktardı. Erkuş, dün hastanenin bodrum katındaki bir masanın altına tuzaklanmış el bombası düzeneğinin bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini dile getirdi. Şu anda hastanede birçok hastalığın tedavi edildiğini ifade eden Erkuş, tedavisi burada mümkün olmayanların ise Ceylanpınar ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Suriye Milli Ordusu, Devlet Hastanesi, Resulayn, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:10 Kaynak: İHA
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