Son Dakika Haberleri: Resulayn halkına insani yardım sürüyor
Son Dakika Güncel Resulayn halkına insani yardım sürüyor

Resulayn halkına insani yardım sürüyor

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardım dağıtımının devam ettiğini açıkladı.

Resulayn halkına insani yardım sürüyor, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardım dağıtımının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle."


Resulayn, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:10 Kaynak: DHA
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