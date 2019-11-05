Resulayn halkına insani yardım sürüyor
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardım dağıtımının devam ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:10 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardım dağıtımının devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Resulayn halkına, insani yardımların dağıtımı devam ediyor. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerle."
İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama Sancaktepe belediye başkanı döğücü, londra'da uğradığı saldırıyı anlattı Fatih Terim: "Kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil, artık UEFA tarafına bakacağız" Barzani: Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle değil PKK ile sorunu var