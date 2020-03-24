Resulayn ile Tel Abyad'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

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Resulayn ile Tel Abyad'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı başlatılan önlemler sürüyor.
BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde, koronavirüs salgınına karşı başlatılan önlemler sürüyor.
Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısının uygulandığı bölgede, park ve bahçelerde de ilaçlama yapılıyor. İki ilçedeki kamu kurumlarına işlem yaptırmak için gelenler de ateş ölçümü yapıldıktan sonra sosyal mesafe konusunda uyarılarak içeri alınıyor. Öte yandan bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetleri ile polis noktaları, zırhlı araç ve yatakhaneler de sık sık dezenfekte ediliyor.?
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:39 Kaynak: DHA
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