Son Dakika Haberleri: Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı

Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyü kontrol altına alındı.

Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyü kontrol altına alındı.


Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünü PKK PYD terörist örgütlerinden geri aldığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte güvenli bölge oluşturmak için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 2 gün önce Barış Pınarı Harekatı başlamıştı. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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