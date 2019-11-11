Son Dakika Haberleri: Resulayn'ın doğusunda insani yardımlar dağıtıldı
Son Dakika Güncel Resulayn'ın doğusunda insani yardımlar dağıtıldı

Resulayn'ın doğusunda insani yardımlar dağıtıldı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de teröristlerden temizlenen Resulayn'ın doğusunda bulunan köylerde, ihtiyaç sahiplerine insani yardım paketleri dağıtıldığını ve bölge halkının sağlık taramasından geçirildiğini duyurdu.

Resulayn'ın doğusunda insani yardımlar dağıtıldı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'de teröristlerden temizlenen Resulayn'ın doğusunda bulunan köylerde, ihtiyaç sahiplerine insani yardım paketleri dağıtıldığını ve bölge halkının sağlık taramasından geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/ YPG'yi Tel Abyad ve Rasulayn'dan temizleyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekat bölgesinde köylere kadar ulaşan Mehmetçiklerimiz, ilgili diğer kuruluşların da desteğiyle yardım dağıtımı ve sağlık taramasını sürdürüyor" denildi.

Bu kapsamda Rasulayn'ın doğusunda yer alan Bibarkiye köyünde ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtıldığı ve sağlık taraması yapılarak gerekli görünen hastaların tedavi edildiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rasulayn'ın doğusunda yer alan Meşrefet köyünde de Türkiye'den gönderilen insani yardım paketleri Mehmetçiklerimiz tarafından güvenli şekilde Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılarak dağıtıldı" ifadelerine yer verildi.


Resulayn, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:12 Kaynak: DHA
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