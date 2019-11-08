Son Dakika Haberleri: Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı

Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/ YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada "28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12. Hudut Bölük Komutanlığına, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 km mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır" denildi. - MARDİN

Kızıltepe, Resulayn, Mardin, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Resulayn'da teröristlerin eğitim kampı görüntülendi
ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 05:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]