Son Dakika Haberleri: Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı
Son Dakika Güncel Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı

Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/ YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada "28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12. Hudut Bölük Komutanlığına, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 km mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır" denildi.

(Selman Güneş/İHA)

Kızıltepe, Resulayn, Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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