Son Dakika Haberleri: Resulayn şanlıurfa il sağlık müdürü emre erkuş resulayn hastanesi'nde açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Resulayn şanlıurfa il sağlık müdürü emre erkuş resulayn hastanesi'nde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Resulayn şanlıurfa il sağlık müdürü emre erkuş resulayn hastanesi'nde açıklamalarda bulundu

6 saat önce

RESULAYN Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş Resulayn Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu.

RESULAYN Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş Resulayn Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu

Resulayn şanlıurfa il sağlık müdürü emre erkuş resulayn hastanesi'nde açıklamalarda bulundu

Şanlıurfa, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:15 Kaynak: DHA
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