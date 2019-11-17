Son Dakika › Güncel › Resulayn şanlıurfa il sağlık müdürü emre erkuş resulayn hastanesi'nde açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Resulayn şanlıurfa il sağlık müdürü emre erkuş resulayn hastanesi'nde açıklamalarda bulundu
6 saat önce
RESULAYN Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş Resulayn Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:15 Kaynak: DHA
RESULAYN Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş Resulayn Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu
Süreli sözleşmeyle çalışan personelin tam zamanlı çalışması sağlanacak Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yeni sözleşme için tek şartı var: Şampiyonluk İran'da benzin zammını protesto gösterileri büyüyor! Erdoğan "Hedef İslam dünyasını bölmek" diyerek uyarmıştı Roketli saldırıda yaralanan vatandaş, 40 gün sonra şehit oldu